Вандерсон: для "Краснодара" важен каждый турнир, в котором мы участвуем

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с "Нижним Новгородом". Матч пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Фото: ФК "Краснодар"