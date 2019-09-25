Вандерсон: для "Краснодара" важен каждый турнир, в котором мы участвуем
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с "Нижним Новгородом". Матч пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Фото: ФК "Краснодар"
"Для нас важен каждый турнир, в котором мы участвуем. Думаю, мы будем фокусироваться на каждом из соревнований и пытаться победить во всех матчах. Понимаем, что просто не будет, тем более сейчас перерывы между играми всего несколько дней. При этом мы потеряли из-за травм много футболистов. Но будем стараться подходить к какому матчу с позитивным настроем и добиваться положительного результата", — заявил "Известиям" Вандерсон.
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