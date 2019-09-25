Олег Кононов: у "Спартака" волевая команда. И она будет побеждать

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России с клубом "КАМАЗ" в Набережных Челнах. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.



Фото: ТАСС