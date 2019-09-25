"Кубковая игра как всегда была сложной. Набережные Челны — футбольный город. Мы знаем историю "КАМАЗа". И знали, как команда играет сейчас, лидирует в ПФЛ и по игре, и по результатам. Мы сегодня в этом убедились. Желаю "КАМАЗу" попасть в ФНЛ по итогам сезона. И там Набережные Челны он будет представлять достойно.
Мы владели мячом, создали достаточно моментов, которые надо было реализовывать. Но, к сожалению, не реализовали, началась спешка, быстрее хотели забить. Но это не всегда срабатывает. Тем не менее, мы забили — хорошо, уверенно, но в концовке игра была нервная. "КАМАЗ" очень сильно хотел отыграться. Но мы выиграли и это самое главное. Команда строится, молодая, сейчас идет притирка — и по линиям, и индивидуально. Мне нравится реакция игроков после игры. Команда у нас волевая, хочет побеждать и она будет побеждать.
Сегодня мы были сильнее как по счету, так и по статистике. Критика будет всегда, как бы мы ни играли. Это только мотивирует", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Олег Кононов: у "Спартака" волевая команда. И она будет побеждать
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России с клубом "КАМАЗ" в Набережных Челнах. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
Фото: ТАСС
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