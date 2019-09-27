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Тренер "Сочи" Березовский: "Ахмату" нужна свежая кровь

"Мне кажется, что "Ахмату" чуть-чуть не хватило в плане комплектации состава, новых игроков, нового вдоха. Команда уже не первый сезон играет фактически тем же составом, при этом многие ребята становятся возрастными. Наверное, грозненцам нужна свежая кровь. Тем не менее уверен, что они будут с нами биться на максимуме и матч получится очень сложным для обеих команд и интересным для болельщиков", — приводят слова Березовского "Известия".

Матч "Сочи" — "Ахмат" состоится в понедельник, 30 сентября. Начало — в 19:30 мск.


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Теги: Сочи Ахмат Березовский
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