Вчера 37-летний швед запустил matrixchallenge в честь голливудского блокбастера "Матрица". Тарасов повторил проделанный Ибрагимовичем трюк и бросил вызов полузащитникам "Локомотива" Алексею и Антону Миранчукам, российскому рэперу T-Killah и авторам ютуб-канала 2DROTS.
Дмитрий Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поддержал начатый нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем челлендж.
Вчера 37-летний швед запустил matrixchallenge в честь голливудского блокбастера "Матрица". Тарасов повторил проделанный Ибрагимовичем трюк и бросил вызов полузащитникам "Локомотива" Алексею и Антону Миранчукам, российскому рэперу T-Killah и авторам ютуб-канала 2DROTS.
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