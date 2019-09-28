Андрей Червиченко: Смолов из тех, кто вряд ли знаком с интеллектом

Rusfootball.info прокомментировал победу "Локомотива" над "Зенитом" в 11 туре РПЛ (1:0) и слова нападающего "красно-зеленых" Федора Смолова об отмене гола, который он забил.

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в интервьюпрокомментировал победу "Локомотива" над "Зенитом" в 11 туре РПЛ (1:0) и слова нападающего "красно-зеленых" Федора Смолова об отмене гола, который он забил.

Фото: РБ-Спорт

- По интриге этому матчу, наверное, можно поставить самую высокую оценку. Согласны?



- Да, безусловно. Потому что если бы "Зенит" не проиграл, он бы понемногу отрывался, а "Локомотив" создавал тогда бы некий буфер между командами, которые, наверное, уже ничего не добьются и теми, которые будут разыгрывать первое место. А сейчас "Локо" тоже выскочил вперед, и получается, что есть четкая граница между участниками чемпионата, у которых сейчас 14 очков и теми, у кого в районе 23-х. Это довольно серьезно. Мне кажется, что борьба в чемпионате разложилась. Вряд ли кто-то из второй группы сможет вмешаться в сражение первой пятерки.



- В этом матче VAR отменил два мяча.



- Я полностью за VAR и, стало быть, за справедливость. Считаю, что в этом отношении мы сделали большой шаг вперед. Когда на кону стоят такие важные вещи, как призовые места, справедливость должна быть стопроцентная. Если мы вспомним, то в прошлом сезоне за счет отсутствия VAR "Локомотив" напрямую попал в Лигу чемпионов. Если бы был VAR, "Локо" занял бы третье место, а на втором был бы "Краснодар". Какими бы ужасными не были выводы этой системы для участников матча, справедливость превыше всего.



- Расстроен отменой VAR нападающий "красно-зеленых" Федор Смолов, который на эмоциях сказал в перерыве матча, что первое место впору отдавать "Зениту" и разыгрывать между всеми остальными участниками второе...



- Я всегда говорил, что футболисты особо интеллектом не блещут, а Смолов как раз из тех, кто вряд ли с ним знаком. Резко? Ну что поделаешь? Это мое личное мнение. Я это не на основе сегодняшнего заявления даже говорю, а вообще глядя на то, как человек живет и в футболе, и вне его. Вспомните хотя бы краснодарские "чудеса".



Виктория Яковлева, Rusfootball.info