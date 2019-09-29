"Краснодар" прервал черную серию. Но к тренерскому штабу "быков" остаются вопросы

Отсутствие тактической гибкости
Понятно, что "Краснодар" ассоциирует себя (и справедливо делает) с большими российскими клубами. Понятно, что РПЛ - это чемпионат "автобусов", и "быки" почти во всех матчах играют первым номером. Но это не значит, что у команды вообще не должна меняться тактическая схема. "Краснодар" выходит громить "Сочи" и сидеть в обороне с "Зенитом" в одной и той же расстановке. Мурад Мусаев предпочитает менять только исполнителей (к их выбору тоже есть претензии), но не их положение на поле. И это во времена тотального разбора соперников. И это в эпоху безумных тактических гиков типа Унаи Эмери и Марсело Бьелсы.
Почему Мусаев не стал играть в 2 нападающих во втором тайме в Швейцарии? Ведь счет до перерыва к этому обязывал, но тренерский штаб продолжал верить только в свою расстановку. Почему ничего не придумал против ЦСКА? Ведь армейцы выходили дико злыми после провала в Болгарии, а тренерский штаб решил бросить под них Кайо и Скопинцева, игравших до этого практически ничего? И в этом абзаце вопрос не именно к выбору Кайо и Скопинцева, а то, что их бросили в пекло без особой поддержки, в схеме, под которую люди наигрываются матчами. Но нет! Мусаев, как пенсионер-оптимист, покупающий каждую неделю лотерейный билет, не отходит от выбранных 4-3-3. Замашки на прогрессивного тренера портятся упрямым консерватизмом.
Отсутствие логики в выборе основного состава
Кого-нибудь убедило объяснение Сергея Матвеева по Маркусу Берга после вылета из Лиги чемпионов, где тренер "Краснодара" объяснял, что у шведа лучше получается играть "столба"? Кто-нибудь вообще понял, как против "Олимпиакоса" и "Порту" скандинавский нападающий исполнял свои обязанности? Насколько складывалось у него в притяжении мяча и грамотном выборе позиции при расположении спиной к воротам? А в это самое время Иван Игнатьев клал голы в рамках РПЛ, демонстрируя всем, что скверный характер не может победить отточенное голевое чутье.
Почему так долго тянули с местом Шапи в основе? Почему в заявке на матч с "Арсеналом" отсутствовал Вандерсон - лидер "Краснодара" в этом сезоне. Бразилец забивает, делает голевые передачи, обеспечивает команде высокий процент успешных обводок. Неужели у Скопинцева такой регресс, что он проигрывает конкуренцию Стоцкому? Получит ли Намли еще шанс, чтобы показать нашему суровому чемпионату элегантные финты откуда-то из космических лиг. Зачем устроили нервотрепку Сафонову с выбором Крицюка на решающий матч Лиги чемпионов? При этом Камболов за привозы репрессиям особо не подвергался.
Игра защитников
До сих пор удивительно, как при такой мощной трансферной подготовке к Лиге чемпионов, "Краснодар" умудрился забыть о покупке качественного защитника. Команда хотела выехать в групповой этап еврокубка и бороться за чемпионство в РПЛ с парой центральных Мартынович-Спайич. Имея таких гренадеров в защите, "Краснодар" регулярно получает опасные моменты при стандартных положениях. Мартынович и Спайич постоянно проигрывают в выборе позиции. А своим ростом они и у чужих ворот при корнерах/штрафных не пользуются. Плюс еще Фьолусон - защитник без первого паса, что для топовой команды огромный минус.
Против "Арсенала" оборона снова подрожала под стандартными положениями. Но теперь защитники "Краснодара" "научились" ошибаться с игры. Вспомните второй тайм против "Базеля", который в штрафной площади "быков" чувствовал себя раскованно, как кот на своем любимом месте в квартире. Защитники "Краснодара" чудовищно много стали ошибаться позиционно. Петров настолько прижимается к Мартыновичу, оставляя на фланге гектары свободного пространства. А про Рамиреса иногда лучше молчать, чем говорить. Ранний старт сезона совсем обесточил Кристиана к середине осени.
Проблемы с психологией
Реакцию игроков "Краснодара" на последние неудачи болельщики дождались только в игре против тульского "Арсенала". На первый тайм "быки" вышли заведенными, что во многом и мешало им комбинировать. "Краснодар" суетился, спешил забить, а туляки совершенно банально отбивали их атаки. Если бы не пенальти, то нервы "быков" на второй тайм зашкалили и привели бы к большим проблемам. Тем более ломается "Краснодар" очень быстро. Что с "Олимпиакосом" во втором тайме первого матча, что с "Базелем", что с ЦСКА. С армейцами, конечно, после перерыва попробовали возродиться, но было поздно.
С чем связана такая психологическая ломкость команды? Зачем Вилена в уже почти выигранном матче идет и ломает соперника на красную карточку, как было против "Арсенала"? Это тоже от нервов. В еврокубках можно пенять на отсутствие Мурада Мусаева на скамейке запасных. Но в РПЛ не Сергей Матвеев рулит командой, а именно он. Тренерский штаб "Краснодара" избежал отставки победой над "Арсеналом", но "быкам" сейчас как никогда нужен перерыв на сборные. Пора приводить себя в чувство, возвращаться к стилю, которому симпатизируют почти все российские болельщики. Иначе Сергей Галицкий может вернуть тренера, проповедующего атакующий футбол и хорошо знакомый "Краснодару". Тем более он сегодня освободился.
"Краснодар" - "Арсенал" - 2:0
Гол: Ари, 39 (пен.), Сулейманов, 65
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Стоцкий (Фернадеш, 79), Олссон (Уткин, 84), де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг (Камболов, 70).
"Арсенал": Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой (Луценко, 76), Костадинов, Кангва.
Фото: официальный сайт "Краснодара"