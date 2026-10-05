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"Я уже богат, мне не нужно бегать". Экс-партнер Дурана по команде вспомнил их диалог перед арендой в "Зенит"

Бывший хавбек "МЮ" и "Фенербахче" Фред рассказал о разговоре с форвардом Джоном Дураном перед его переходом в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Он очень веселый парень и хороший человек. Мы говорили ему: "Давай, Дуран, пошли тренироваться", а он отвечал: "Парни, я уже богат, мне не нужно бегать". И шел бездельничать в медицинский кабинет.

Он собирался переходить в "Зенит", и я подкалывал его: "Ух ты, теперь ты будешь зарабатывать еще больше". Он ответил: "Брат, чем больше, тем лучше!" - цитирует Фреда Infobae.

Джон Дуран был арнедован "Зенитом" из саудовского "Аль-Насра" во второй половине прошлого сезона. Колумбийский форвард принял участие в 9 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых он забил два мяча, оба раза отличившись с пенальти. Футболист покинул петербургский клуб до чемпионской игры с "Ростовом" (1:0).

Этим летом Дуран перешел на правах аренды в лиссабонскую "Бенфику". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Его контракт с "Аль-Насром" действует до лета 2030 года.

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