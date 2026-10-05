"После "Зенита" будто штекер из розетки вытащили". Юран - о "Спартаке"

Игра с "Зенитом" показала: команда способна на большее. Значит, нужно требовать с нее, вытаскивать максимум. А у них после "Зенита" будто штекер из розетки вытащили: там ничья, там вымученная победа", - сказал Юран.
Напомним, "Спартак" одержал уверенную победу над действующим чемпионом России "Зенитом" в 5-м туре РПЛ (2:0). После этого красно-белые потеряли очки, сыграв дома вничью с "Оренбургом" и проиграв на выезде в московском дерби "Динамо" (1:2).
По итогам 9 туров команда Хуана Карлоса Карседо набрала 19 очков и отстает от первого места на два балла.
Источник: "Чемпионат"