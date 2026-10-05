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Хет-трик Касаджикова и дубль Конате помогли "Ахмату" разгромить "Аланию"

"Ахмат" одержал крупную победу над "Аланией" в контрольном матче (6:1).
Фото: ФК "Ахмат"
Завершился контрольный матч между грозненским "Ахматом" и владикавказской "Аланией". Игра проходила на стадионе "Спартак" во Владикавказе и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:1.

Забитыми мячами в составе грозненцев отметились нападающие Алексей Касаджиков и Мохамед Конате. Оба форварда записали на свой счет хет-трик и дубль соответственно. Еще один гол на счету полузащитника Сархана Саитова.

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