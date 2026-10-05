Ларин назвал лучшего футболиста РПЛ. Это россиянин

- Форма у него красивая (улыбается). По моему мнению, он сейчас лучший футболист в РПЛ.
Можно было бы сказать, что он один из лучших, но я бы назвал его именно лучшим. И среди россиян, и среди легионеров, - приводит слова Ларина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Максим Глушенков вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в десяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет шесть забитых мячей и две голевые передачи. На данный момент он занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая лишь Александру Соболеву.
Контракт 27-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро.