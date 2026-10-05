"Это с футболом даже не связано". Карпин похвалил игроков сборной России

Тому же Максу (Петрову) доверили пробить пенальти... Вроде ничего такого сверхъестественного, но это правильно, это радует. Он с метра забить не может, но хотя бы пенальти забил", - сказал Карпин в видео, опубликованном пресс-службой РФС.
В минувшую субботу, 3 октября, сборная России провела товарищескую игру с национальной командой Намибии. Матч проходил на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершился победой россиян с разгромным счетом 6:0.
Напомним, полузащитник "Балтики" Максим Петров вышел на поле на 76-й минуте встречи и отличился результативной передачей, а также забил гол, реализовав одиннадцатиметровый удар.
Завтра, 6 октября, в Нижнем Новгороде подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Нигерии.