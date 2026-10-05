"Это с футболом даже не связано". Карпин похвалил игроков сборной России

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Тому же Максу (Петрову) доверили пробить пенальти... Вроде ничего такого сверхъестественного, но это правильно, это радует. Он с метра забить не может, но хотя бы пенальти забил", - сказал Карпин в видео, опубликованном пресс-службой РФС.