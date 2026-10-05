Нариман Акавов стал новым спортивным директором "Локомотива", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Специалист начал карьеру в области международной селекции и спортивной аналитики более 10 лет назад. Ранее он работал в других московских клубах.
Напомним, 25 сентября пост спортивного директора "железнодорожников" покинул Дмитрий Ульянов. Договор с ним был расторгнут по соглашению сторон.
"Локомотив" объявил о назначении нового спортивного директора
Московский "Локомотив" сообщил имя нового спортдиректора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"