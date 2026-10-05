Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Босния и Герцеговина
21:45
ПольшаНе начат
Черногория
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ТурцияНе начат
Кипр
21:45
ЛатвияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГрузияНе начат
Украина
21:45
ВенгрияНе начат
Румыния
21:45
ШвецияНе начат
Франция
21:45
БельгияНе начат

"Локомотив" объявил о назначении нового спортивного директора

Московский "Локомотив" сообщил имя нового спортдиректора клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Нариман Акавов стал новым спортивным директором "Локомотива", сообщает пресс-служба столичного клуба.

Специалист начал карьеру в области международной селекции и спортивной аналитики более 10 лет назад. Ранее он работал в других московских клубах.

Напомним, 25 сентября пост спортивного директора "железнодорожников" покинул Дмитрий Ульянов. Договор с ним был расторгнут по соглашению сторон.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится