Мостовой отреагировал на продление контракта Барко со "Спартаком"

"Положительно отношусь к этому. Барко - лидер "Спартака", и он точно заслужил продление контракта. Я говорил ему недавно, чтобы он не задумывался даже, а продлевал контракт.Молодец, что послушал меня. Я сказал ему: "В "Спартаке" ты будешь героем, а уйдешь - станешь обычным игроком". В общем, я рад", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".
Сегодня, 5 октября, пресс-служба московского "Спартака" объявила о продлении соглашения с Эсекьелем Барко. Новый контракт будет действовать до конца июня 2030 года.
На счету хавбека 5 матчей, 1 гол и 1 результативная передача в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.