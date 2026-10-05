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Мостовой отреагировал на продление контракта Барко со "Спартаком"

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о новом контракте Эсекьеля Барко в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Мостовой считает правильным решение аргентинского футболиста остаться в московском клубе. Он отметил, что Барко является лидером красно-белых.

"Положительно отношусь к этому. Барко - лидер "Спартака", и он точно заслужил продление контракта. Я говорил ему недавно, чтобы он не задумывался даже, а продлевал контракт.
Молодец, что послушал меня. Я сказал ему: "В "Спартаке" ты будешь героем, а уйдешь - станешь обычным игроком". В общем, я рад", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 5 октября, пресс-служба московского "Спартака" объявила о продлении соглашения с Эсекьелем Барко. Новый контракт будет действовать до конца июня 2030 года.

На счету хавбека 5 матчей, 1 гол и 1 результативная передача в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

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