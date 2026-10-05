В ЦСКА рассказали о процессе восстановления Гайича

Фото: ПФК ЦСКА

Прошло меньше трех недель после операции. Все идет со значительным опережением графика.

"Прямо сейчас на "ВЭБ Арене" реабилитацию продолжает Милан Гайич. Выполняет уже достаточно серьезную работу.Милан молодец — пашет", - сказал Безуглов на видео в клубном телеграм-канале.Милан Гайич получил травму правого коленного сустава в сентябре в игре против "Ростова". По результатам обследования в клубе приняли решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы. 15 сентября "армейцы" сообщили об успешно проведенной операции. Отмечалось, что срок восстановления 30-летнего защитника составит 3-4 месяца и он будет полностью готов к первому зимнему сбору.В этом сезоне Гайич провел 4 матча в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей.