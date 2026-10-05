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В ЦСКА рассказали о процессе восстановления Гайича

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии защитника команды Милана Гайича после операции.
Фото: ПФК ЦСКА
"Прямо сейчас на "ВЭБ Арене" реабилитацию продолжает Милан Гайич. Выполняет уже достаточно серьезную работу.

Прошло меньше трех недель после операции. Все идет со значительным опережением графика.

Милан молодец — пашет", - сказал Безуглов на видео в клубном телеграм-канале.

Милан Гайич получил травму правого коленного сустава в сентябре в игре против "Ростова". По результатам обследования в клубе приняли решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы. 15 сентября "армейцы" сообщили об успешно проведенной операции. Отмечалось, что срок восстановления 30-летнего защитника составит 3-4 месяца и он будет полностью готов к первому зимнему сбору.

В этом сезоне Гайич провел 4 матча в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей.

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