В ЦСКА рассказали о процессе восстановления Гайича

Прошло меньше трех недель после операции. Все идет со значительным опережением графика.
Милан молодец — пашет", - сказал Безуглов на видео в клубном телеграм-канале.
Милан Гайич получил травму правого коленного сустава в сентябре в игре против "Ростова". По результатам обследования в клубе приняли решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы. 15 сентября "армейцы" сообщили об успешно проведенной операции. Отмечалось, что срок восстановления 30-летнего защитника составит 3-4 месяца и он будет полностью готов к первому зимнему сбору.
В этом сезоне Гайич провел 4 матча в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей.