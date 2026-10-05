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Новый спортивный директор "Локомотива" раскрыл свои обязанности

Новый спортивный директор "Локомотива" Нариман Акавов рассказал о своих обязанностях в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если коротко, то в мои обязанности в первую очередь будет входить селекция главной команды, создании системы скаутинга всей вертикали клуба, которые требуется привести в соответствие с высокими ожиданиями руководства и болельщиков.

Будем рассматривать как российский рынок, так и зарубежный, с точки зрения точечного усиления", - сказал Акавов.

Также специалист заявил, что не может раскрывать все карты, но отметил, что это не все задачи, которые ему предстоит решать.

О назначении нового спортивного директора московский "Локомотив" официально объявил сегодня, 5 октября. Акавов сменил на этом посту Дмитрия Ульянова, работавшего в клубе с 2022 года. Контракт с ним был расторгнут в конце прошлого месяца по обоюдному соглашению сторон.

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