Новый спортивный директор "Локомотива" раскрыл свои обязанности

"Если коротко, то в мои обязанности в первую очередь будет входить селекция главной команды, создании системы скаутинга всей вертикали клуба, которые требуется привести в соответствие с высокими ожиданиями руководства и болельщиков.
Будем рассматривать как российский рынок, так и зарубежный, с точки зрения точечного усиления", - сказал Акавов.
Также специалист заявил, что не может раскрывать все карты, но отметил, что это не все задачи, которые ему предстоит решать.
О назначении нового спортивного директора московский "Локомотив" официально объявил сегодня, 5 октября. Акавов сменил на этом посту Дмитрия Ульянова, работавшего в клубе с 2022 года. Контракт с ним был расторгнут в конце прошлого месяца по обоюдному соглашению сторон.