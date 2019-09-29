Волейболист Спиридонов — об отставке Кононова: в России должны объявить выходной!
Волейболист Алексей Спиридонов, являющийся болельщиком московского "Спартака", прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых.
Фото: © Adam Nurkiewicz / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Это настоящий праздник, в России должны завтра объявить выходной! "Спартак" затянул с увольнением на шесть месяцев, Кононов же говорил про четыре месяца, его никто не тянул за язык. Не справился? На выход! Я ничего не увидел, что полезного сделал этот тренер. Мне кажется, половина страны ждала пресс-конференцию, но он не явился на нее, потому что трус. Кононов, на мой взгляд, давно потерял нить управления командой, игрой. Думаю, что новым тренером будет Хосеп Гвардиола. А если серьезно, то даже не знаю, кого надо назначить. Может, своих спартаковских ребят", — сказал Спиридонов РИА Новости.
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