Валерий Рейнгольд: "Спартак" может возглавить только один человек – Каррера

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд выразил мнение, что московскому клубу нужно вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"