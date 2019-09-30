Валерий Рейнгольд: "Спартак" может возглавить только один человек – Каррера
Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд выразил мнение, что московскому клубу нужно вернуть Массимо Карреру на пост главного тренера.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Сейчас "Спартаку" нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организационную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера, он не справится. А перед тем как поставить Карреру, нужно извиниться", – сказал Рейнгольд в беседе с "Чемпионатом".
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