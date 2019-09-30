Игорь Шалимов: не верю в иностранца в "Спартаке"

Бывший игрок "Спартака" Игорь Шалимов — об отставке Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых. Он считает, что следующим тренером станет специалист с российским паспортом.

Фото: Sportbox