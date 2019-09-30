"Руководство "Динамо" должно что-то решить с Хохловым. Вот руководство "Спартака" сделало выводы и поступило правильно, потому что не может команда так скатиться, а "Динамо" ещё только катится и не дошло до конца. А конца ждать не надо.
"Динамо" не показывает сейчас игру, а самое главное – не забивает. Ну, забили два в ворота "Сочи", а пропустили тоже три. Вечно идёт перетасовка состава, а это не придаст команде стабильности. Со стороны можно говорить что угодно, но команду нужно встряхнуть. В "Динамо" много игроков, выходит 11 человек, а остальные обижаются. Обстановка в команде ненормальная", — сказал Силкин в беседе с "Чемпионатом".
Сергей Силкин: "Спартак" поступил правильно. "Динамо" надо что-то решить с Хохловым
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился мыслями о положении нынешнего наставника бело-голубых Дмитрия Хохлова.
Фото: официальный сайт ФК "Динамо"
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