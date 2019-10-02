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Александр Соболев рассказал, что не хочет переходить в ЦСКА и "Зенит"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев, который является одним из лучших бомбардиров этого сезона РПЛ, признался, что не хочет переходить в "Зенит" и ЦСКА. 22-летний форвард сделал это, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм-сторис.

— В какой хочешь клуб?
— Хочу в АПЛ.

— Что нужно сделать, чтобы "Крылья" достойно играли?
— Играем достойно, результаты нужно подтянуть.

— Когда в Европу?
— Время покажет.

— Против какого защитника было сложнее всего играть?
— Игнашевич.

— Если "Зенит" позовет к себе, пойдешь?
— Нет.

— Если Чалова зимой продадут за границу, перейдешь в ЦСКА? Согласишься?
— Нет.

— Счастлив в "Крыльях"?
— Конечно.


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Теги: Соболев ЦСКА Зенит Крылья Советов
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