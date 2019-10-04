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Школьник с прической Ибрагимовича станет игроком академии "Локомотива" на 3 дня

Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края Прохор Ильиных станет футболистом академии московского "Локомотива" на три дня.

Прохор также посетит тренировку сборной России и попробует себя в качестве комментатора на матче между ЦСКА и "Спартаком" в ЮФЛ. 10 октября он сможет увидеть вживую матч отбора к Евро-2020 между сборными России и Шотландии.

Прохор, который является поклонником шведского нападающего Златана Ибрагимовича, стал известен, после того как пришел в школу с выбритыми висками и собранными в хвост обесцвеченными волосами на макушке, что не понравилось руководству учебного заведения. Родителям мальчика даже порекомендовали перевести ребенка на домашнее обучение.

Когда история получила огласку, за Прохора вступились Советник президента РФС Алексей Смертин, тренер "Локомотива" Юрий Семин, тренер "Ростова" Валерий Карпин, а также официальный аккаунт сборной России по футболу в соцсетях.

Sport24.ru


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Теги: Ибрагимович Локомотив
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