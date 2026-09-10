Голом за "шмелей" отличился хавбек Никита Морозов. За хозяев забили защитник Николай Эджибия и форвард Джамал Дибиргаджиев.
Кубок России
Путь регионов. 4 раунд
Голы: Эджибия, 17, Дибиргаджиев, 47 - Морозов, 90+1.
"Луки-Энергия": Саганович, Ушахин, Андямов, Сальников, Киселёв, Шведюк, Пипо, Эджибия, Галанин, Панков, Дибиргаджиев.
"Урал": Кузнецов, Мозжухин, Сидоров, Прищепа, Рыжков, Хрисанфов, Алфёров, Шоронов, Басыров, Морозов, Сатучин.
"Урал" проиграл клубу из Второй лиги в Кубке России
"Урал" потерпел поражение от клуба из Второй лиги Б "Луки-Энергия" со счетом 1:2 в четвертом раунде Пути регионов Кубка России.
Фото: пресс-служба Кубка России