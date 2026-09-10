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"Спартак" может подписать нападающего перед закрытием трансферного окна

"Спартак" ведет переговоры по трансферу футболиста в последние часы трансферного окна.
Фото: ФК "Ахмат"
По информации источника, "Спартак" обсуждает с "Ахматом" возможный трансфер Максима Самородова. Отмечается, что переход может быть осуществлен в текущее трансферное окно, однако на данный момент стороны не достигли согласия.

Самородов выступает за грозненцев с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 8 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро. Соглашение футболиста с "Ахматом" рассчитано до конца июня 2028 года.

Источник: "Чемпионат"

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