По информации источника, "Спартак" обсуждает с "Ахматом" возможный трансфер Максима Самородова. Отмечается, что переход может быть осуществлен в текущее трансферное окно, однако на данный момент стороны не достигли согласия.
Самородов выступает за грозненцев с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 8 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро. Соглашение футболиста с "Ахматом" рассчитано до конца июня 2028 года.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" может подписать нападающего перед закрытием трансферного окна
"Спартак" ведет переговоры по трансферу футболиста в последние часы трансферного окна.
Фото: ФК "Ахмат"