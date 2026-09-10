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Батраков поделился эмоциями от жизни в Турции

Бывший игрок "Локомотива" Алексей Батраков высказался о своей игре за "Галатасарай" и поделился эмоциями от жизни в Турции.
Фото: ФК "Галатасарай"
Алексей Батраков рассказал, что его сразу начали узнавать в Турции после перехода в "Галатасарай". Он отметил, что постарается получить удовольствие от игры за новый клуб.

"Начали узнавать в Стамбуле с первого дня. Это тоже относительное давление. Но я говорил, что это интересно для меня. Что-то новое. Будут поражения, будут плохие матчи, но это нормально для жизни футболиста.
Поэтому я сейчас счастлив безумно. Постараюсь повеселиться", - сказал Батраков "Советскому спорту".

Алексей Батраков присоединился к турецкому "Галатасараю" в августе 2026 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 3 матча, результативными действиями не отличился. Соглашение 21-летнего игрока с "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.

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