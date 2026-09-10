Батраков поделился эмоциями от жизни в Турции

"Начали узнавать в Стамбуле с первого дня. Это тоже относительное давление. Но я говорил, что это интересно для меня. Что-то новое. Будут поражения, будут плохие матчи, но это нормально для жизни футболиста.Поэтому я сейчас счастлив безумно. Постараюсь повеселиться", - сказал Батраков "Советскому спорту".
Алексей Батраков присоединился к турецкому "Галатасараю" в августе 2026 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 3 матча, результативными действиями не отличился. Соглашение 21-летнего игрока с "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.