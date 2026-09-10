Возвращение Мостового в Санкт-Петербург, Олейников против клуба, откуда он сбежал: превью 8-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Родина»
В прошлом туре самарцы вырвали дома ничью, проигрывая «Краснодару» со счетом 0:2. Камбэк случился благодаря двум ассистам Олейникова, который больше команде не помощник, так как уже покинул клуб и перебрался в родной ЦСКА. Подопечные Сергея Булатова не проигрывают в трех последних турах (победа и две ничьих) и находятся на 11-м месте в таблице.
Москвичи в прошлом туре проиграли в гостях махачкалинскому «Динамо» (0:2). С восьмой минуты команда играла в меньшинстве после прямого удаления Онугхи. Соответственно, в этой игре нападающий также не сможет принять участие из-за дисквалификации. Коллектив Хуана Диаса потерпел три поражения подряд и откатился уже на 14-ю строчку, в зону стыков.
«Факел» — «Балтика»
Воронежцы в прошлом туре уступили на выезде «Ростову» (1:3). Команда Олега Василенко продолжает чередовать ничьи и поражения, ни разу еще не победив в этом сезоне. «Факел» является единоличным аутсайдером лиги и с двумя набранными очками продолжает замыкать пелотон.
В прошлом туре калининградцы проиграли у себя дома «Локомотиву», пропустив решающий гол в концовке (0:1). Это поражение стало для них третьим в чемпионате, но тем не менее при трех подах и ничьей они идут седьмыми в общем зачете. К слову, Талалаеву осталось пропустить из четырехматчевой дисквалификации уже половину.
«Зенит» — «Локомотив»
Матч тура вновь, как и неделей ранее, пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
В прошлом туре сине-бело-голубые уступили на своем поле ЦСКА (1:2). Для них это третье поражение на старте сезона, что уже больше, чем за весь прошлый чемпионат. Петербуржцы откатились на пятую позицию в таблице и отпустили лидирующий «Краснодар» еще дальше.
«Железнодорожники» наконец сумели одержать первую победу в этом сезоне, переиграв на выезде «Балтику» (1:0). Три очка им принес только-только перешедший из «Зенита» Мостовой, который, наверняка, захочет что-то доказать Семаку. Несмотря на выигрыш красно-зеленые остались в зоне стыковых матчей, но поднялись на 13-ю строчку.
«Динамо» — «Оренбург»
Бело-голубые в прошлом туре одержали волевую победу в дерби над «Спартаком» (2:1). Благодаря этой победной серии из трех игр кряду, команда Сандро Шварца залетела уже в топ-3 и отстает от второго места на два балла.
В прошлом туре оренбуржцы снова сыграли вничью, не сумев дома победить «Акрон» (2:2). Более того, им пришлось даже отыгрываться после двух подряд пропущенных мячей в течение каких-то трех минут. Эта ничья стала для подопечных Ильдара Ахметзянова пятой подряд. «Оренбург» набрал 8 очков и занимает 9-ю строчку в РПЛ.
ЦСКА — «Рубин»
В прошлом туре «армейцы» в Санкт-Петербурге вырвали победу над «Зенитом», забив решающий гол в компенсированное время (2:1). Таким образом красно-синие продолжили свою безпроигрышную серию (4 победы и 3 ничьих) и взлетели на вторую строчку в чемпионате.
Казанцы в прошлом туре поделили очки на своем поле с «Ахматом» (1:1). Серия без поражений у команды Франка Артиги насчитывает шесть туров подряд (2 победы, 4 ничьих). В активе «рубиновых» 10 набранных очков и, как итог, 8-я позиция в таблице.
Дополнительная интрига, которая может добавить противостоянию перчинки: выйдет ли на поле Олейников, который фотографировался с футболкой "Рубина", но по итогу подписал контракт с ЦСКА?
«Ахмат» — «Динамо» Махачкала
Грозненцы в прошлом туре увезли ничью из Казани (1:1). На стартовом отрезке у подопечных Станислава Черчесова только одна победа, четыре ничьих и два поражения. В общем зачете команда идет 12-й, находясь в непосредственной близости к зоне стыков.
В прошлом туре махачкалинцы уверенно переиграли дома «Родину», играя большую часть встречи в большинстве (2:0). Команда Вадима Евсеева набрала 12 очков и находится в первой шестерке по итогам 7 туров. Интересно, что динамовцы еще ни разу не сыграли вничью – 4 победы и 3 поражения.
«Спартак» — «Ростов»
Москвичи в прошлом туре проиграли в столичном дерби «Динамо» (1:2). После этого поражения красно-белые не то, что не сумели приблизиться к потерявшему очки «Краснодару», но и вовсе откатились на четвертое место.
В прошлом туре южане уверенно выиграли на своем поле у «Факела» (3:1). Таким образом ростовчане прервали свою четырехматчевую серию без побед, во время которой дважды сыграли вничью и потерпели два поражения. Примечательно, что в прошлом сезоне команда Джонатана Альбы ни разу не уступила спартаковцам, оба раза сыграв 1:1.
«Краснодар» — «Акрон»
В прошлом туре краснодарцы впервые в этом сезоне потеряли очки в чемпионате, упустив в Самаре победу над «Крыльями Советов» (2:2). Тем не менее стартовый спурт «быков» позволяет им иметь право на такие ошибки. Подопечные Мурада Мусаева имеют в своем активе 19 баллов и единолично возглавляют чемпионскую гонку.
Тольяттинцы в прошлом туре упустили три очка с «Оренбургом» (2:2). Команда Срджана Благоевича могла одержать первую победу в РПЛ, но немного не дотерпела, пропустив на 83-й минуте. В таблице «Акрон» по-прежнему идет среди аутсайдеров, занимая предпоследнее, 15-е место.
Фото: РПЛ, ФК "Балтика"