Клуб РПЛ объявил о переходе защитника в "Волгу"

Клуб РПЛ объявил о переходе футболиста в клуб из Первой лиги на правах аренды.

Фото: ФК "Факел"

"Макс Дзиов отправляется в "Волгу" на правах аренды. Аренда рассчитана до конца сезона-2026/2027. Наш клуб имеет право более раннего отзыва футболиста - возможно, он проведёт с "Факелом" зимние сборы-2027", - написала пресс-служба клуба.

Макс Дзиов выступал в составе "Факела" с июля 2024 года. Всего за клуб защитник провел 23 матча, результативными действиями не отметился. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро. Соглашение игрока с воронежцами рассчитано до конца июня 2027 года.