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КДК наказал трех игроков "Динамо" после игры со "Спартаком". Тюкавин в их числе

КДК РФС вынес наказание трем футболистам "Динамо" по итогам матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает сайт РФС, контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал нападающего на 2 матча, один из них - условно с испытательным сроком до конца текущего сезона. Также условную дисквалификацию на один матч и штраф в размере 30 тысяч рублей "за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе" получили игроки Игорь Лещук и Андрей Лунев.

В прошлое воскресенье, 6 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча проходила домашнем стадионе бело-голубых - "ВТБ Арене". Подопечные Сандро Шварца одержали победу над командой Хуана Карлоса Карседо со счетом 2:1.

На 72-й минуте игры форвард "Динамо" Константин Тюкавин получил прямую красную карточку за фол на Александере Джику.

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