Клуб РПЛ подписал сербского хавбека - источник

По информации источника, в ближайшее время "Акрон" объявит о подписании Милутина Видосавлевича из "Войводины". Отмечается, что это будет аренда на один сезон с обязательным правом выкупа за 1,5 миллиона евро.
Видосавлевич выступал в составе сербского клуба с августа 2025 года. Всего за "Войводину" атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.
Источник: Sport24
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