Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Луки-Энергия
2 - 0 2 0
Урал2 тайм
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

Клуб РПЛ подписал сербского хавбека - источник

Футболист успешно прошел медобследование для российского клуба.
Фото: Getty Images
По информации источника, в ближайшее время "Акрон" объявит о подписании Милутина Видосавлевича из "Войводины". Отмечается, что это будет аренда на один сезон с обязательным правом выкупа за 1,5 миллиона евро.

Видосавлевич выступал в составе сербского клуба с августа 2025 года. Всего за "Войводину" атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится