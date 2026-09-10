Гайич рискует больше не сыграть за ЦСКА в этом году

"По результатам обследования, с учетом локализации и степени повреждения, принято решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы, что позволит минимизировать риск рецидива. Операция будет выполнена на следующей неделе, ориентировочный срок реабилитации составит около трех месяцев", - написано в Telegram-канале клуба.
Милан Гайич выступает в составе московского ЦСКА с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение серба с "армейцами" рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.
Гайич получил повреждение 1 сентября в матче Кубка России против "Ростова" (2:0).