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Гайич рискует больше не сыграть за ЦСКА в этом году

Пресс-служба ЦСКА сделала заявление по поводу серьезного повреждения Милана Гайича.
Фото: ФК ЦСКА
Как сообщила пресс-служба красно-синих, в клубе приняли решение провести операцию сербскому футболисту.

"По результатам обследования, с учетом локализации и степени повреждения, принято решение о проведении оперативного лечения травмированной мышцы, что позволит минимизировать риск рецидива. Операция будет выполнена на следующей неделе, ориентировочный срок реабилитации составит около трех месяцев", - написано в Telegram-канале клуба.

Милан Гайич выступает в составе московского ЦСКА с начала июля 2022 года. В текущем сезоне за клуб правый защитник провел 6 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение серба с "армейцами" рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 30-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

Гайич получил повреждение 1 сентября в матче Кубка России против "Ростова" (2:0).

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