Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Луки-Энергия
2 - 0 2 0
Урал2 тайм
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

Непомнящий: Дзюба не хуже Соболева, он потянет нынешний уровень РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Rusfootball.info высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Для меня странно видеть, что Дзюба сейчас без команды. Но, может, ему комфортно и без футбола сейчас. Я недавно общался с ним, и о завершении карьеры он не думает пока.

Я уверен, что даже в таком возрасте Дзюба потянет уровень РПЛ и сможет принести пользу любой команде. Артем точно не хуже Соболева. Он еще способен давать результат", - сказал Непомнящий.


Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года по июнь текущего года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 18 забитых мячей и 12 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и национальной команды страны.

На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится