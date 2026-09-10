Непомнящий: Дзюба не хуже Соболева, он потянет нынешний уровень РПЛ

Я уверен, что даже в таком возрасте Дзюба потянет уровень РПЛ и сможет принести пользу любой команде. Артем точно не хуже Соболева. Он еще способен давать результат", - сказал Непомнящий.
Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года по июнь текущего года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 18 забитых мячей и 12 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и национальной команды страны.
На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента.