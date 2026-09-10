Непомнящий: Дзюба не хуже Соболева, он потянет нынешний уровень РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Rusfootball.info высказался об Артеме Дзюбе.

Фото: ФК "Акрон"

Я уверен, что даже в таком возрасте Дзюба потянет уровень РПЛ и сможет принести пользу любой команде. Артем точно не хуже Соболева. Он еще способен давать результат", - сказал Непомнящий.