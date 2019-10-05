Глушаков: в Грозном День города, у нашего шефа Рамзана Ахматовича день рождения. Надо было выигрывать

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал исход гостевого матча с "Уфой" (1:0).

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"К сожалению, реализация у "Ахмата" еще хромает, есть, над чем работать. Будем дальше стремиться, работать.Сегодня в Грозном праздник — День города, и у нашего шефа Рамзана Ахматовича день рождения. В любом случае, надо было выигрывать, поздравить наших болельщиков. Турнирная таблица такова, что сегодня ты выигрываешь — оказываешься наверху, проигрываешь — внизу. Все рядом, интересный и непредсказуемый чемпионат.Как себя показал Шалимов? Как нападающий. Показывал какие-то открывания, как должен действовать форвард.Гол Анхеля? Я думаю, если говорить, что он так бил по воротам, то никто не поверит, да и он сам себе. Он делал подачу — залетело. Как говорится, хороший пас даром не пропадает", — передает слова Глушакова корреспондент Rusfootball.info.