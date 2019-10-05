Игрок "Динамо" Жоаозиньо прямо с матча был отправлен в больницу Оренбурга с подозрением на перелом

Полузащитник "Динамо" Жоаозиньо получил травму в матче 12-го тура РПЛ с "Оренбургом".



Сразу со стадиона был отправлен в местную больницу. Как сообщили комментаторы в эфире на телеканале "Матч Премьер", у хавбека подозрение на перелом. Жоазиньо вышел на поле в матче с "Оренбургом" в стартовом составе, на 39-й минуте присел на газон схватившись за ногу, а на 43-й минуте был заменен.