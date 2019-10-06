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Сергей Кузнецов: начало матча было обескураживающим, игроки "Спартака" как будто боялись себя

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Сергей Кузнецов на пресс-конференции после матча с "Краснодаром" (1:2) посетовал на два быстрых пропущенных гола.
Фото: "Тула-футбол"
"К сожалению, мы проиграли очередной матч. Настаивались на этот матч и готовились, хотели победить. Наша серия негативно сказывается на команде, на болельщиках, на всех нас. Мы уходим на паузу и рассчитываем подготовиться к следующему матчу, чтобы наконец победить.

Мы столкнулись со сложностями при подготовке, но я не привык жаловаться и искать оправданий. Как должно было быть, так и случилось. Мы хотели подготовиться как можно лучше к сильному сопернику. Ждем травмированных, и надо хорошо поработать над завершением атак, в этом кроется наша проблема.

Начало матча было обескураживающим для всех нас, ребята как будто боялись себя, пропустили необязательные голы. Хочу отдать должное ребятам, которые даже после такого начала могли переломить игру. В перерыве внесли коррективы, сделали ставку на агрессивный прессинг. Считаю, что до замен все шло хорошо. Наверное, они смазали концовку. Мы хотели усилить давление на соперника, но получилось так, что мы не смогли создать явных голевых моментов.

Что касается удалений, то была эмоциональная игра, мы хотели победить. Счёт был скользкий, эмоции перехлёстывали. После удаления у соперника мы должны были играть лучше, но, наверное, поддались на эмоции. Это привело к удалению нашего игрока", - цитирует Кузнецова Sport24.ru.


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Теги: Кузнецов Спартак Краснодар
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