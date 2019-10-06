Сергей Кузнецов: начало матча было обескураживающим, игроки "Спартака" как будто боялись себя

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Сергей Кузнецов на пресс-конференции после матча с "Краснодаром" (1:2) посетовал на два быстрых пропущенных гола.



Фото: "Тула-футбол"