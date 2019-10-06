Максим Деменко: мне кажется, "Спартаку" нужны глобальные изменения

- Об игре:



Хороший вышел матч, эмоциональный, но я не могу сказать что получил какое-то колоссальное удовольствие от увиденного. "Краснодар" был скован, и я предполагаю, что скованность была вызвана результатами на международной арене, а также необходимостью побеждать, чтобы быть в числе четырёх лидеров чемпионата. А что касается "Спартака", у команды очень много проблем, она сейчас не на своём уровне.



- О вероятном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака":



Мне кажется, что команде и клубу нужны глобальные изменения. Новый специалист, подписанный на 2-3 сезона. Новые игроки под него, и с кем-то придётся расставаться, потому что текущие игроки и новички "Спартака" не оправдывают ожиданий. И у столичной команды виден целый ряд проблем, будь-то игровые, психологические и т.д. Футболисты недопонимают друг друга, 5 поражений подряд... одна игра - и "Спартак" может оказаться в зоне вылета. Одно дело если бы речь шла о первых турах, но сейчас завершился 13-й, ребята, это уже первый круг! И самое страшное - у "Спартака" нет игры. Где-то брали эмоциями, где-то свежестью новичков, но в целом, по большому счёту, за последнее время "красно-белые" стали только хуже.



- О вероятном назначении российского специалиста на пост главного тренера "Спартака":



Я считаю, что Черчесов однозначно мог бы вывести "Спартак" из этой ситуации. На 100% уверен, и мы увидели плоды его работы и налаженную дисциплину в сборной. Кроме того, ещё в "Динамо" мы видели какие футболисты приходили с ним работать. Но нужно доверие от руководства клуба, необходимо дать время на работу, а не так как происходит уже продолжительный период.



А что касается иностранного специалиста, тут двоякая ситуация. В целом, за исключением Карреры в последнее время иностранцы не очень зарекомендовали себя в чемпионате России. Всё-таки разница менталитетов даёт о себе знать.



Бердыев? Не удивлюсь, если его кандидатура рассматривается, но мы помним какие проблемы были между сторонами ещё перед назначением Карреры, и весьма вероятно та ситуация повлияет на клуб и решение по Бердыеву сегодня. Кроме того, оборонительный футбол, исповедуемый этим тренером, вряд ли подойдёт "Спартаку" и Федуну.