20-летний защитник "Локомотива" Станислав Магкеев прокомментировал домашнюю победу над "Арсеналом" (2:1) в матче 12-го тура РПЛ. Магкеев вышел на поле в начале второго тайма, заменив Бенедикта Хеведеса. При нем железнодорожники не пропускали.
"Я готовлюсь на каждую игру, а там — как тренер решит, так и будет. Сегодня он дал мне шанс. Я рад, что мы победили.
Тяжелые погодные условия? Соперник играл в таких же условиях. Ничего сложного. Ребята подсказывали, выполнили установку тренера. Не пропустили — значит, все получилось", - цитирует Магкеева твиттер "Локомотива".
Станислав Магкеев - о победе "Локомотива": не пропустили - значит, все получилось
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