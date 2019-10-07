Самедов исполнил в Турции хит Билана

В прошлом футболист "Спартака" Александр Самедов забавно проводит время после окончания игровой карьеры.

Фото: instagram.com/bilanofficial / instagram.com/19samedov84

В августе 35-летний экс-полузащитник сборной провел отпуск на Украине у экс-партнера по столичному "Динамо" Андрея Воронина. Сейчас Самедов и Воронин в Турции, где принимают участие в любительском футбольном турнире.



Воронин выложил в инстаграме видео, на которых Самедов исполняет песню Димы Билана "Держи".