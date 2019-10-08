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Первый тренер Соболева: в Барнауле у нас нет своего места позаниматься футболом

Первый тренер форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева Александр Горбунов, работающий в СДЮСШОР "Динамо" Барнаул, рассказал об успехах своего воспитанника. Он также отметил, что футбол в Барнауле находится в упадке из-за отсутствия нужных условий.
Фото: Александр Мысякин, Sport24
"За успехами Саши слежу не только я — за него теперь весь Барнаул болеет. Мы постоянно созваниваемся: последний раз разговаривали, когда его вызвали в сборную. Всегда за него радуюсь и желаю ему успехов.

Пока он ничего не выиграл, а вот то, что растет, прибавляет и много забивает, — молодец. Лучшим подарком на День учителя был вызов Саши в сборную. То, что Саша так выстрелил, даже для меня неожиданно. Так сильно прибавить! Буквально недавно в дубле "Томи" играл, а сейчас — в сборной России. Просто фантастика. Жду, когда приедет к нам и расскажет, как там, в главной команде страны.

Футбол в Барнауле? Сейчас у нас заменили поле — ему было уже 14 лет. Можно сказать, что с группой 97 года мы его отработали. Результат этого поля налицо. А вот спортзал, где мы занимались, на данный момент в аварийном состоянии, поэтому его закрыли. Зимой будем арендовать какие-нибудь помещения, так как своего места у нас нет.

Конечно, искусственные поля для Сибири хороший выход, но в холода где нам заниматься? Есть один манеж, но там цена — 2500 рублей в час за четвертинку поля. Где-то за счет родителей снимем, где-то КЖБИ поможет. Вот такие у нас условия. Бюджет у школы маленький: на аренду что-то есть, но нам же надо на все группы его распределить. На что-то хватает, но родители все равно помогают, чтобы мы могли больше работать", — цитирует Горбунова "Чемпионат".

22-летний Соболев с 10 голами делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ сезона-2019/20.


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Теги: Соболев Крылья Советов
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