Первый тренер Соболева: в Барнауле у нас нет своего места позаниматься футболом

Первый тренер форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева Александр Горбунов, работающий в СДЮСШОР "Динамо" Барнаул, рассказал об успехах своего воспитанника. Он также отметил, что футбол в Барнауле находится в упадке из-за отсутствия нужных условий.

Фото: Александр Мысякин, Sport24