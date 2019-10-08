Мусаев - о Шапи в "Боруссии": запросов не было. "Краснодар" не готовит игроков для других

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о том, что клуб не собирается отпускать своих воспитанников в зарубежные клубы, и прокомментировал информацию о 20-миллионном предложении дортмундской "Боруссии" по полузащитнику Магомеду-Шапи Сулейманову.

Фото: Rusfootball.info