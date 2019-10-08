— Сразу предупреждаем молодых футболистов: «Сейчас для вашего развития в «Краснодаре» делают все. Когда придет факс условно из Дортмунда, вы не можете нам сказать, мол, я с детства за «Боруссию», отпустите. Мы растим вас, чтобы с нами были надолго, став со временем олицетворением ФК «Краснодар». Мы не группа на разогреве, которая будет готовить игроков для кого-то».
— Кстати, о «Боруссии». Прошла информация, что летом немцы предлагали за Шапи более 20 миллионов евро. Правда?
— Нет. Официальных запросов из Дортмунда в клуб не поступало, — цитирует Мусаева "СЭ".
Мусаев - о Шапи в "Боруссии": запросов не было. "Краснодар" не готовит игроков для других
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о том, что клуб не собирается отпускать своих воспитанников в зарубежные клубы, и прокомментировал информацию о 20-миллионном предложении дортмундской "Боруссии" по полузащитнику Магомеду-Шапи Сулейманову.
Фото: Rusfootball.info
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