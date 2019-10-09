Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин подал иск к МВД.
Напомним, Алдонин и другие бывшие футболисты национальной команды были вкладчиками банка "Замоскворецкий", у которого отобрали лицензию. Многие люди остались без денег. Ранее Дмитрий Хохлов потребовал у МВД компенсацию за бездействие.
"Слушается наше дело о том, что дело забыто и заволокитено. Соответственно, из-за этого мы предъявили иск к МВД. Потому что было явно нарушено правило следствия и это все кажется не аргументированным.
Были вложены деньги, они пропали и были похищены, соответственно было возбуждено уголовное дело. На мой взгляд, никто ничем не занимался.
Безусловно, если делом занимается МВД, то мы намерены взыскать сумму. Кто-то же должен нести ответственность за это", — передает слова Алдонина Sport24.
Алдонин: мы предъявили иск к МВД. Кто-то же должен нести ответственность
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