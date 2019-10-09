В "Крыльях Советов" не исключили трансфер Соболева

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов не исключил, что нападающий Александр Соболев может перейти в другой клуб до окончания срока действия контракта с самарцами, который рассчитан до декабря 2021 года.

Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"