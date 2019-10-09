"Отработает ли Соболев свой контракт до конца? Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в "Крыльях Советов". Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы", — цитирует Фетисова ТАСС.
Ранее сообщалось, что футболист входит в список интересов "Манчестер Юнайтед".
22-летний игрок вместе с Элдором Шомуродовым из "Ростова" делит первое место в списке бомбардиров РПЛ, забив 10 голов в 12-ти матчах.
В "Крыльях Советов" не исключили трансфер Соболева
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов не исключил, что нападающий Александр Соболев может перейти в другой клуб до окончания срока действия контракта с самарцами, который рассчитан до декабря 2021 года.
Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"
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