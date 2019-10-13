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ЦСКА проявляет интерес к Ляичу

Полузащитник "Бешикташа" Адем Ляич может продолжить карьеру в ЦСКАА, сообщает Sport24 со ссылкой на турецкую прессу.

Московский клуб может обратиться с предложением о переходе 28-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне он провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. В прошлом сезоне Ляич отметился 9 голами и 14 передачами в 33 матчах. В его активе 42 матча и 9 голов за сборную Сербии.


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Теги: Ляич Бешикташ ЦСКА
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