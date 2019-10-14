Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков дал комментарий после товарищеского матча с "Пюником" (2:0), который состоялся на базе клуба в Новогорске.
"В целом матч с "Пюником" показал, что команда готова принять наши требования и тот футбол, который мы предлагаем. Одновременно, конечно, она высветила ряд проблем, над устранением которых серьезно поработаем.
Сделали первый шаг. Мы хотим побеждать, хотим побеждать в каждом матче. Понятно, что все игры выиграть невозможно. Но стремиться к этому надо. И если в наших действиях будут присутствовать страсть, самоотдача, желание, то и побед достигать станет легче", — цитирует Новикова пресс-служба клуба.
Новиков: "Динамо" хочет побеждать в каждом матче
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