Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник "Медис", принадлежащей компании "Союз" президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщает РБК.
Сеть поликлиник изначально принадлежала "Росгосстраху", когда им владел Данил Хачатуров. Иск к "Союзу" подал сменивший собственника "Росгосстрах". Истец требовал лишить компанию Гинера права на 100% "Медис".
В итоге суд запретил Федеральной налоговой службе вносить любые изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, касающиеся 100% акций "Медис". "Союзу" суд запретил отчуждать или обременять акции, передавать их в доверительное управление и заключать любые иные сделки.
Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА Гинеру сети поликлиник
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