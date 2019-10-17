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"Интер" рассматривает вариант с подписанием Дзюбы в январе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Интере", сообщает ilgiornale.it.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
Миланский клуб находится в поиске нападающего из-за травмы Алексиса Санчеса, который точно не сыграет в этом году. В связи с этим нерадзурри планируют выйти на трансферный рынок в январе, чтобы подписать еще одного игрока атаки.

Помимо форварда "Зенита" Артема Дзюбы, "Интер" рассматривает вариант с подписанием нападающего "Челси" Оливье Жиру.

"Интер" в текущем сезоне Серии А занимает второе место в таблице, отставая от "Ювентуса" на одно очко.

В активе 31-летнего Дзюбы 5 голов и 6 результативных передач в 12 матчах РПЛ. Также он забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 8 матчах отбора к Евро-2020.


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Теги: Интер Дзюба Серия А Жиру Зенит
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