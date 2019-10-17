» » Павлюченко: если "Спартак" не выиграет 3-4 матча, у Тедеско будут проблемы

Павлюченко: если "Спартак" не выиграет 3-4 матча, у Тедеско будут проблемы

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых и оценил его перспективы в московской команде.

"Тут вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Сейчас команда в пропасти, и ее надо вытаскивать и давать время на огромную адаптацию, это сложный момент. Понятно, что "Спартак" не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть. Команде нужно, чтобы она 3-4 матча выиграла и получила правильный эмоциональный заряд, это очень важно. Если же не выиграет, то будут такие же проблемы, которые были при предыдущих тренерах, это Россия — это "Спартак". Сложно быть главным тренером "Спартака", тут все по-другому, болельщики, менталитет.

Вспомните, как было с Эмери, тогда тоже не особо дали время на адаптацию. Вообще, два или три месяца — слишком мало, чтобы окунуться в реалии российского футбола. Нужно время на адаптацию, на сыгранность, на общение. Есть хорошие футболисты, но некоторые футболисты не соответствуют уровню "Спартака", они не смогут вытянуть команду в Лигу чемпионов и сделать ее чемпионом. Я не говорю, что они плохие футболисты, посмотрим, в любом случае, когда приходит новый тренер, это влияет в эмоциональном плане. Надо подождать 3-4 матча, надеюсь, команда и игроки раскроются по-новому в лучшем качестве", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Павлюченко Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Канчельскис - о Дзюбе в "Интере": Это какая-то дезинформация или утка 3
Кирьяков: я бы посоветовал Дзюбе переехать в Европу
Манджукич близок к переходу в "Милан"
Михневич: "Динамо"? Готов рассмотреть предложения только после молодежного Евро
Павлюченко: если "Спартак" не выиграет 3-4 матча, у Тедеско будут проблемы 3
Юран: игра с "Рубином" зависит от игроков "Спартака", а не от Тедеско 2
Тедеско познакомился со сборниками "Спартака" 3
Маркизио: в России меня всегда поражала уборка улиц 1
Перевертайло отказался возглавить олимпийскую сборную Киргизии 1
Павлюченко: Дзюба в "Интере"? Я бы поиграл за середнячка АПЛ 2
РФС ведет переговоры о матчах с европейскими и южноамериканскими сборными из топ-20 рейтинга ФИФА 4
Гранат перенес операцию на мениске и пропустит месяц
ЦСКА хочет выкупить Сантоса у "Васко да Гама" 15
Перевертайло: Евдокимов доказал, что может давать результат при определенной системе игры 1
Самедов: "Спартак" на эмоциях должен обыграть "Рубин" 8
А кто вместо Хохлова? За «Спартаком» и успехами сборной можно было забыть про «Динамо»
Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 одобрил организацию фан-зон в городах РФ
Роналдиньо: VAR мне не нравится, я играл в другой футбол
Сон Хын Мин выразил недовольство грубой игрой футболистов КНДР 1
Сборная России будет готовиться к Бельгии в Сочи 5
Все футболисты "Уфы" готовятся к матчу с ЦСКА в общей группе
Горбатенко продлил контракт с тульским "Арсеналом"
"Зенит" поздравил с днем рождения Виллаш-Боаша его фото с чемпионской звездой
Шаронов: не знаем, как будет играть "Спартак" Тедеско 5
Роналдиньо: Винисиус вскоре станет одним из лучших игроков в мире 1
Павлюченко: пройдёт ещё 50 лет, и мы всё равно будем вспоминать матч с Англией
Уткин: Тедеско – последний свободный тренер на свете, "Динамо" наставника себе уже не нашло 7
Арестованы грабители домов футболистов "Реала" и "Атлетико"
Воры вынесли из дома футболиста "Вильярреала" драгоценности на сумму более 100 тысяч евро
Дзагоев и Набабкин провели мастер-класс в московской школе 1
Все новости