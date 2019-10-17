Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых и оценил его перспективы в московской команде.
"Тут вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Сейчас команда в пропасти, и ее надо вытаскивать и давать время на огромную адаптацию, это сложный момент. Понятно, что "Спартак" не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть. Команде нужно, чтобы она 3-4 матча выиграла и получила правильный эмоциональный заряд, это очень важно. Если же не выиграет, то будут такие же проблемы, которые были при предыдущих тренерах, это Россия — это "Спартак". Сложно быть главным тренером "Спартака", тут все по-другому, болельщики, менталитет.
Вспомните, как было с Эмери, тогда тоже не особо дали время на адаптацию. Вообще, два или три месяца — слишком мало, чтобы окунуться в реалии российского футбола. Нужно время на адаптацию, на сыгранность, на общение. Есть хорошие футболисты, но некоторые футболисты не соответствуют уровню "Спартака", они не смогут вытянуть команду в Лигу чемпионов и сделать ее чемпионом. Я не говорю, что они плохие футболисты, посмотрим, в любом случае, когда приходит новый тренер, это влияет в эмоциональном плане. Надо подождать 3-4 матча, надеюсь, команда и игроки раскроются по-новому в лучшем качестве", - цитирует Павлюченко Sport24.ru.
Павлюченко: если "Спартак" не выиграет 3-4 матча, у Тедеско будут проблемы
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