Тошич допустил возможность работы в ЦСКА

Сербский экс-футболист отметил, что рассматривает вариант возвращения в ЦСКА уже в новой роли.
По словам Тошича, в ближайшее время он планирует получить тренерскую лицензию, после чего будет открыт к предложениям, в том числе и со стороны московского клуба, с которым у него связана значительная часть карьеры.
- Конечно, ЦСКА - самая главная команда в моей жизни. Было бы большой честью, если бы я получил шанс работать в клубе в любом качестве, - передаёт слова Тошича пресс-служба ЦСКА.
Серб выступал в составе московской команды с 2010 по 2017 год и стал одним из ключевых игроков команды в тот период.
ЦСКА завершил первую часть сезона чемпионата России на четвертом месте. После 18 туров команда набрала 36 очков.
Фото: ПФК ЦСКА