Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Лидс
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Эвертон
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Осасуна
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
0 - 0 0 0
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 0 1 0
Рома1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 3 1 3
БайерЗавершен

Тошич допустил возможность работы в ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о возможном начале работы в армейском клубе после завершения игровой карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
Сербский экс-футболист отметил, что рассматривает вариант возвращения в ЦСКА уже в новой роли.

По словам Тошича, в ближайшее время он планирует получить тренерскую лицензию, после чего будет открыт к предложениям, в том числе и со стороны московского клуба, с которым у него связана значительная часть карьеры.

- Конечно, ЦСКА - самая главная команда в моей жизни. Было бы большой честью, если бы я получил шанс работать в клубе в любом качестве, - передаёт слова Тошича пресс-служба ЦСКА.

Серб выступал в составе московской команды с 2010 по 2017 год и стал одним из ключевых игроков команды в тот период.

ЦСКА завершил первую часть сезона чемпионата России на четвертом месте. После 18 туров команда набрала 36 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится