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Канчельскис - о Дзюбе в "Интере": Это какая-то дезинформация или утка

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в "Интер".

"Если смотреть реально, там есть Лукаку. Вряд ли есть смысл брать второго нападающего такого же типа. Конечно же, будет хорошо, если он уедет за границу, почувствует и поиграет в нормальный футбол в хорошем чемпионате. Посмотрим, поживем и увидим. Если реально смотреть на вещи, которые реальны, мне кажется, это какая-то дезинформация или утка.

Слежу ли за итальянским чемпионатом? Конечно, слежу. Сейчас неплохая команда у "Интера" собралась, "Аталанта" хорошо выступает, тот же "Ювентус", и "Фиорентина" неплохо начала чемпионат. Я слежу за итальянскими командами, не так пристально, как за Англией, но все же смотрю.

Сможет ли Дзюба вписаться в итальянскую команду? Еще раз говорю, пусть попадет в команду, а уже потом будем мечтать, рассуждать и так далее. А мы сейчас лишь предполагаем. Если конкретно подпишет контракт в Италии, тогда и будем говорить: сможет или не сможет.

Если есть предложение, смотря какой клуб и условия, там уже будет видно. Есть мнение футбольного клуба "Зенит", мнение Дзюбы и его семьи, которая может посоветовать. Поиграть в Европе и оценить свои силы интересно для Дзюбы, для прогресса, с нашей стороны, для сборной. Мы можем говорить все, что угодно, а там может появиться маленький нюанс, который повлияет на будущее Дзюбы в европейской лиге", - цитирует Канчельскиса Sport24.


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Теги: Канчельскис Дзюба Интер Зенит
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