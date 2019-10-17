Черчесов: Тедеско разберется в "Спартаке" и без моих советов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение нового главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.



Фото: ФК "Спартак"

"Не знаком с Тедеско. Даже не слышал его слова обо мне, спасибо, обязательно прочту. Говоря о совмещении, видите, как всё сложилось. Значит, я правильно сказал, что о совмещении никто не думает. Оставьте в покое клуб, не беспокойте людей. Есть главный тренер "Спартака", которому пожелаем удачи, побед клубу и подготовки футболистов для сборной. Советов здесь давать нельзя. Во что человек верит, в том он и должен убеждать. Он молодой парень, разберётся и без нас. А если попросит совета, мы всегда поможем", — сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".