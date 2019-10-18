"Спорт-Экспресс" выпустил обложку с Тедеско в образе Джокера

"Спорт-Экспресс" анонсировал выход свежего номера своей газеты, разместив на обложке нового главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в образе Джокера.

Фото: "Спорт-Экспресс"

"По моей информации обложка с Тедеско не согласовывалась со "Спартаком", - сообщил в своем телеграм-канале главный редактор дирекции спортивного вещания "Первого канала" Василий Конов.



14 октября Тедеско был назначен новым главным тренером красно-белых, срок действия контракта рассчитан до 31 мая 2021 года.