Голкипер "Спартака" Александр Максименко рассказал, как на футболистах сказалась смена главного тренера красно-белых. Напомним, что после отставки Олега Кононова команду возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско.
"Каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. Настроение меняется, игроки начинают работать по-другому. С приходом нового специалиста прежние заслуги сходят на нет, все начинается с чистого листа. Думаю, ни у кого в "Спартаке" нет "железных" позиций. Новый тренер приходит со своим видением состава, поэтому каждый изо дня в день должен будет доказывать свою состоятельность и заново заслуживать право выходить на поле в красно-белой форме", — поведал Максименко, рассказавший также, как команда переживала плохие результаты в последних матчах.
"Все игроки прекрасно все понимали и старались исправить ситуацию. В стрессовый период мы продолжали трудиться в рабочем режиме и концентрировались на одной, ближайшей на тот момент игре. Но чего-то не хватало. Было сложно не замечать затянувшуюся неудачную серию. И в последних играх давление уже отчетливо ощущалось. Надеюсь и верю, что теперь, после перерыва на матчи сборных, у нас все наладится", — приводит слова Максименко официальный сайт клуба.
Максименко высказался о смене тренера в "Спартаке"
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